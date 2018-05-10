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В Госдуме рассказали, когда в России снизятся цены на лекарства
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    В Госдуме рассказали, когда в России снизятся цены на лекарства

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    В Госдуме рассказали, когда в России снизятся цены на лекарства
    Москва, 10 мая. Член комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал рассказал о плюсах реализации в России нового законопроекта об упрощении регистрации лекарств. Сегодня документ успешно прошел второе чтение в Госдуме.

    По словам депутата, благодаря упрощению регистрации лекарств,  цены на них будут снижены. Кроме того, он отметил, что документ направлен на то, чтобы российский рынок «быстрее и эффективнее накачивался препаратами отечественного производства».

    « К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая практика, что если наши ученые изобретают какой-то препарат, то внедрение его становится непреодолимым препятствием, которое занимает сил и времени больше, чем производство данного препарата», — пояснил он в интервью телеканалу 360.

    При этом он выразил мнение, что нормы регистрации можно упростить еще больше, чем указано в законопроекте.

     «Потому что такая вот длительная процедура до возникновения и внедрения ничего хорошего не приносит. Пока не внедрим препарат — он уже устаревает. Мы вынуждены покупать за огромные деньги заграницей лекарства, которые можем производить сами», — добавил член комитета.

    Автор: Алексей Громов
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