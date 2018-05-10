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Порошенко рассказал, когда Волкер приедет на Украину
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    Порошенко рассказал, когда Волкер приедет на Украину

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    Порошенко рассказал, когда Волкер приедет на Украину

    Киев,10 мая. Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер приедет в страну 14 мая. Об этом он рассказал на брифинге после встречи с главами Франции и Германии.

    «В понедельник (14 мая) мы ждем Курта Волкера, который является координатором со стороны Госдепартамента США», — заявил Порошенко.

    Программа визита Волкера еще не обозначена, однако известно, что он посетит Донбасс.

    Порошенко обратил внимание на то, что РФ должна поддержать проект резолюции, где была сделана дорожная карта с учетом Минских договоренностей и миротворцев. По словам украинского лидера, это должно быть добавлено в решение Совета безопасности ООН. 

    Автор: Дарья Смолина
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