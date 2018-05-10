Десятки тонн японских сардин не пустили во Владивосток

Владивосток, 10 мая. Более 23 тонн мороженных сардин из Японии запретили ввозить во Владивосток из-за нарушений правил поставки, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Региональное управление Россельхознадзора выявило нарушения при поставке груза из Японии. Это были более 23 тонн мороженных сардин.

Представители ведомства отметили, что речь идет о проблемах с ветеринарно-санитарными требованиями. Предприятие было указано на грузе как изготовитель, однако по реестру предприятий третьих стран и указаний Россельхознадзора было аттестовано как компания, которая хранит замороженную продукцию.

Поставку японских замороженных сардин во Владивосток запретили, передает Deita.