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Общество
Десятки тонн японских сардин не пустили во Владивосток
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    Десятки тонн японских сардин не пустили во Владивосток

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    Десятки тонн японских сардин не пустили во Владивосток

    Владивосток, 10 мая. Более 23 тонн мороженных сардин из Японии запретили ввозить во Владивосток из-за нарушений правил поставки, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

    Региональное управление Россельхознадзора выявило нарушения при поставке груза из Японии. Это были более 23 тонн мороженных сардин.

    Представители ведомства отметили, что речь идет о проблемах с ветеринарно-санитарными требованиями. Предприятие было указано на грузе как изготовитель, однако по реестру предприятий третьих стран и указаний Россельхознадзора было аттестовано как компания, которая хранит замороженную продукцию.

    Десятки тонн японских сардин не пустили во Владивосток

    Поставку японских замороженных сардин во Владивосток запретили, передает Deita.

    Автор: Катерина Тимошенская
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