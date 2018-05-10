Пенс призвал «сворачивать» расследование «вмешательства» РФ в американские выборы

Вашингтон, 10 мая. Вице-президент США Майк Пенс призвал завершить расследование по вменяемому России вмешательству в американские выборы, передает NBC.

Майк Пенс заявил, что с начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера прошел год. Американские власти оказывали сотрудничество в этом процессе.

«Я думаю, что в интересах нашей страны пришло время «сворачиваться». И я со всем уважением призываю спецпрокурора и его команду довести их работу до завершения», — сказал вице-президент США.

Напомним, что в Белом доме и в Кремле опровергают всякие обвинения о вмешательстве РФ в выборы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обвинения голословными.