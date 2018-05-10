На украинских гастарбайтеров в Польше напали с битами

Варшава, 10 мая. Под Варшавой совершено нападение на работающих в Польше украинцев. Двум работникам Ассоциации водных компаний удалось бежать, а одного преступники сильно избили битами, информирует Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел в селе Глоскув недалеко от польской столицы. Сообщается, что трое украинцев вступили в незначительную перепалку с поляком, когда отправились за покупками. Как оказалось, мужчина с которыми они конфликтовали, вызвал подкрепление.

Позднее украинцев подкараулили, на них напала группа из шести-семи человек, вооруженных битами. Двоим гастарбайтерам удалось бежать, а вот третьему украинцу не повезло — его жестоко избили. При этом у мужчины случился эпилептический припадок. Он попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком.

В настоящее время полицейские ищут злоумышленников. Уточняется также, что правоохранители не считают, что нападение произошло на почве национальной неприязни.