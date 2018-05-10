Андреева снова будет вести программу «Время»

Москва, 10 мая. Телеведущая Екатерина Андреева и Виталий Елисеев возвращаются в выпуски новостной программы «Время» на Первом канале. Об этом рассказал руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов.

Клейменов попрощался и поблагодарил зрителей программы во вторник, 8 мая. По словам ведущего, его участие в новостной программе изначально было ограниченно временными рамками, сообщает Ura.ru.

«Вот и наступило время прощаться. И не до завтра. Впрочем, возможно, что и не навсегда», — заявил Клейменов.

Напомним, Клейменов пришел на смену Екатерине Андреевой в феврале этого года. Он был ведущим основных выпусков программы европейской части России.