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Сирия: САА перебрасывает подкрепление на запад провинции Идлиб
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    Сирия: САА перебрасывает подкрепление на запад провинции Идлиб

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    Сирия: САА перебрасывает подкрепление на запад провинции Идлиб

    Дамаск, 10 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) готовятся к полномасштабной наступательной операции на западе провинции Идлиб, где базируются боевики группировки «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, накануне в западные районы провинции Идлиб была переброшена живая сила и техника САА, которая примет участие в наступательной операции против боевиков «Тахрир аш-Шам». Кроме того, за минувшие сутки ВВС Сирии нанесли десятки ударов по позициям террористов на юге провинции Идлиб, в результате чего были уничтожены склады с оружием и боеприпасами, а также укрепрайоны боевиков.

    Автор: Алексей Громов
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