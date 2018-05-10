Меню
Технологии
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram
Общество
Путина хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Следующая новость
Загрузка...

    Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram

    43

    Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram

    Москва, 10 мая. Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram.

    Первые сообщения о сбое в работе социальной сети появились около 15.30 по московскому времени.

    «Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 08.33 по времени Восточного побережья США», — говорится в сообщении сервиса Downdetector.

    Больше всего жалоб на работу социальной сети поступает из Великобритании, Испании, Венгрии, Франции, Греции, Нидерландов, Италии, Румынии, Австралии, Польши. Кроме того, с проблемами в выкладывании фото и видео в социальную сеть столкнулись жители Украины, Индии, Дании, Сингапура, Японии и Соединенных Штатов.

    На территории России большинство негативных отзывов приходят из Москвы и Екатеринбурга.

    Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.