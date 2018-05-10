Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram

Москва, 10 мая. Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram.

Первые сообщения о сбое в работе социальной сети появились около 15.30 по московскому времени.

«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 08.33 по времени Восточного побережья США», — говорится в сообщении сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб на работу социальной сети поступает из Великобритании, Испании, Венгрии, Франции, Греции, Нидерландов, Италии, Румынии, Австралии, Польши. Кроме того, с проблемами в выкладывании фото и видео в социальную сеть столкнулись жители Украины, Индии, Дании, Сингапура, Японии и Соединенных Штатов.

На территории России большинство негативных отзывов приходят из Москвы и Екатеринбурга.