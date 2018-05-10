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Послу РФ вручили ноту протеста после нападения на посольство Латвии в Москве
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    Послу РФ вручили ноту протеста после нападения на посольство Латвии в Москве

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    Послу РФ вручили ноту протеста после нападения на посольство Латвии в Москве

    Рига, 10 мая. Госсекретарь министерства иностранных дел Латвии Андрей Пилдегович вручил послу РФ в республике Евгению Лукьянову ноту протеста в связи с нападением на посольство прибалтийского государства в Москве.

    «Во время встречи Пилдегович заявил российской стороне о необходимости выполнения обязательств, предусмотренных 22-й статьей Венской конвенции о дипломатических связях…» — отмечается в комментарии латвийского дипломатического ведомства. 

    Пилдегович также попросил российскую сторону устранить повреждения, которые были причинены зданию дипломатической миссии во время нападения. 

    Напомним, ранее стало известно, что члены незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали латвийское посольство дымовыми шашками, протестуя против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана. Он ранее активно выступал за возвращение преподавания на русском языке в стране.

    В марте латвийский сейм утвердил поправки к закону «Об образовании», которые международное сообщество признало дискриминирующими права нацменьшинств.

    Автор: Федор Веснин
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