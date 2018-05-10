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Прокуратура Киева завершила расследование убийства Вороненкова
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    Прокуратура Киева завершила расследование убийства Вороненкова

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    Прокуратура Киева завершила расследование убийства Вороненкова

    Киев, 10 мая. Прокуратура Киева открыла материалы следствия по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    О завершении расследования сообщено всем сторонам уголовного производства, рассказали в пресс-службе ведомства. Прокуратура уточняет, что после ознакомления сторон с материалами обвинительный акт будет направлен в суд.

    В указанном деле сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам преступления. Два исполнителя преступления заключены под стражу, материалы в отношении Владимира Тюрина, бывшего мужа гражданской жены Вороненкова, и еще двух соучастников, которые скрываются от следствия и находятся в розыске, выделены в отдельное производство. Досудебное расследование продолжено. Всем подозреваемым в преступлении грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

    Прокуратура Киева завершила расследование убийства Вороненкова

    Напомним, что депутат от КПРФ Вороненков в марте 2017 года являлся фигурантом уголовного расследования о мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц. Вороненков бежал на Украину, опасаясь преследования со стороны правоохранительных органов, где вскоре был убит. Киллером был назван уроженец Севастополя Павел Паршов, проживавший в Днепре.

    Автор: Екатерина Кухарева
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