Китай отреагировал на разрыв США ядерной сделки с Ираном

Москва, 10 мая. Пекин готов прилагать все усилия для сохранения соглашения с Ираном, сказал посол КНР в Москве Ли Хуэй. Таким образом китайские власти отреагировали на разрыв США ядерной сделки с ИРИ.

Власти Китая придерживаются последовательной позиции и выступают за укрепление диалога по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Посол КНР Ли Хуэй призвал не создавать «новую ситуацию». Китайский дипломат добавил, что Китай «готов сохранить объективный, справедливый и ответственный подход и продолжать прилагать усилия» для сохранения сделки.

Напомним, что 8 мая американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения. Тегеран сообщил, что привержен сделке в формате Иран плюс «пятерка» международных посредников.