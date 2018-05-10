Режиссер Эрнест Ясан скончался после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Российский режиссер Эрнест Ясан после ДТП скончался в одной из больниц Петербурга в возрасте 82 лет. Об этом сообщил в четверг генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

«Эрнест Викторович скончался в больнице», — сообщил он РИА Новости.

Как сообщали СМИ, в конце апреля Ясан попал в аварию на Парашютной улице в Петербурге. После этого он был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии в реанимации. Дата и место прощания с режиссером пока неизвестны.

На счету Ясана 14 кинокартин. Зрителям режиссер известен по таким фильмам, как «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Сон в руку, или Чемодан», «Нечистая сила», сериалы «Агент национальной безопасности» и «Крот».