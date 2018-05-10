Развал единого Запада: эксперт рассказал, как Меркель провела черту между ЕС и США

Европа больше не может полагаться на США в вопросе защиты, поэтому европейские страны должны начать самостоятельно контролировать свою судьбу. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее», — отметила канцлер.

Заявление Меркель прозвучало сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит в одностороннем порядке из иранской ядерной сделки и намерена возобновить экономическое и политическое давление на Тегеран. При этом глава МИД Германии Хайко Маас сообщал, что Берлин признает важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для мира в целом.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов высказал мнение, что заявление Ангелы Меркель означает, что «переговоры между Германией, Францией и Соединенными Штатами Америки зашли в тупик».

«США все больше и больше угрожают их экономическому суверенитету, атакуя важнейший для Германии «Северный поток-2», а также Иран, где у Берлина и Парижа есть существенные экономические интересы. На территории Ирана работают Airbus, Total, а также ряд других крупных французских и немецких компаний. Трамп также шантажирует эти страны тем, что они не отчисляют 2% на свою оборону в НАТО», — подчеркнул эксперт.

Меркель фактически заявляет лидеру США, что Европейский союз возвращается к обсуждению проекта единой европейской армии, что Европа больше не солидарна с Вашингтоном по ряду важнейших для всего ЕС вопросов. Более того, Германия будет отстаивать свой политический суверенитет.

«Безусловно, это продолжение процесса отхода: такого охлаждения отношений между ЕС и США ранее не наблюдалось. А сейчас он становится все четче и яснее. Заявление Меркель фактически проводит промежуточную черту и говорит о том, что ЕС и США находятся по разные стороны этой черты. Есть проблемы, и есть ряд позиций, на которых и Германия, и Франция будут настаивать, так как они являются для них принципиальными. Можно даже говорить о развале коалиции единого Запада, к которой мы привыкли за последние годы. Сейчас история входит в новый этап, и я скажу, что европейские страны стали осознавать важность своего суверенитета. Так что будем надеяться, что они будут его отстаивать не только словом, но и делом», — продолжает Асафов.

По словам собеседника ФАН, канцлер Германии была бы и рада дальше тесно взаимодействовать с Соединенными Штатами, как она делала ранее, однако ситуация внутри Германии, настроения бизнес элит, настроения общества вынуждают ее следовать новой политической линии страны, отличной от интересов Вашингтона.

«Безусловно, Вашингтон будет давить [на Германию]. Он будет давить экономически — вводить пошлины, по которым нет совместного, обоюдостороннего, всех устраивающего решения. Будет давить политически и экономически, усилит давление по иранской сделке, по НАТО, по совместным с Россией проектам. В Берлине понимают, что цель всех новых санкций — экономика самой Германии, поэтому они уже начинают готовиться к персональным санкциям США. А они могут быть введены уже в обозримом будущем», — заключил политолог.

Напомним, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был одобрен в июле 2015 года «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ вводил ряд ограничений для развития иранской ядерной программы. В обмен на это с Ирана были сняты введенные ранее санкции США.