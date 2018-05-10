Меню
Общество
Россияне стали чаще отдыхать на Кубе
Новости Сирии
Сирия: САА перебрасывает подкрепление на запад провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Россияне стали чаще отдыхать на Кубе

    46

    Россияне стали чаще отдыхать на Кубе

    Москва, 10 мая. Россияне стали чаще отдыхать на Кубе. Как следует из данных, представленных Ассоциацией туроператоров РФ, по сравнению с первым кварталом прошлого года турпоток вырос на 25%.

    Отмечается, что с 1 января 2018 года на Кубе побывали почти 50 граждан РФ, таким образом российский рынок стал третьим въездным рынком для Кубы после расположенных по соседству Аргентины и Мексики.

    Напомним, власти Турции ранее объявили, что ожидают значительного увеличения числа туристов из России. Об этом на русском языке сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.