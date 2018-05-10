Москва, 10 мая. Россияне стали чаще отдыхать на Кубе. Как следует из данных, представленных Ассоциацией туроператоров РФ, по сравнению с первым кварталом прошлого года турпоток вырос на 25%.

Отмечается, что с 1 января 2018 года на Кубе побывали почти 50 граждан РФ, таким образом российский рынок стал третьим въездным рынком для Кубы после расположенных по соседству Аргентины и Мексики.

Напомним, власти Турции ранее объявили, что ожидают значительного увеличения числа туристов из России. Об этом на русском языке сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.