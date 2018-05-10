«Вот тебе и Юрьев день!»: новый закон о прописке окончательно превратит украинцев в крепостных

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта, ужесточающего правила прописки и регистрации граждан по месту жительства. Документ, имеющий рабочее название «О свободе передвижения», предусматривает ограничение упомянутой свободы введением дополнительных санкций на проживание в той или иной квартире (доме), а также разрешений на учебу и даже работу в отдельно взятом районе. Несмотря на то, что правозащитники выступили с резкой критикой подобной инициативы, эта идея в качестве «пилотного проекта» уже воплощается в жизнь сразу в нескольких украинских областях. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Авторы законопроекта — чиновники государственной организации «Офис реформ административных услуг» поспешили успокоить сограждан. Дескать, указанный проект закона призван навести порядок в сфере контроля над перемещением лиц и защитить арендаторов жилья от нечистых на руку его владельцев. На деле могут пострадать и первые, и вторые.

«Меня оштрафовали только за то, что я вовремя не поставила штамп о регистрации, — сказала в доверительной беседе с корреспондентом ФАН жительница Сумской области, где такой законопроект частично проходит апробацию, Алина Устименко. — Я училась в Киеве, после окончания вуза вернулась домой, и совсем не думала, что регистрация или прописка так важны. Теперь придется платить тысячу гривен (35 долларов, — Прим. ФАН)».

В иную, но от этого не менее нелепую ситуацию, попал и киевлянин Сергей Курус. Живя в съемной квартире, он должным образом не встал на паспортный учет. В итоге его шестилетнюю дочь не взяли в первый класс школы: согласно новым правилам, школьники должны обучаться по месту прописки родителей. Но и это еще не все. На днях Сергею отказали в оформлении документов на заграничный паспорт, мотивировав это тем, что соискатель является «лицом без определенного места жительства».

«Описанные случаи на Украине давно стали обыденностью, — сказал в комментарии ФАН юрист высшей категории Виталий Гапоненко. — Как правило, региональные власти здесь руководствуются местными рекомендациями и решениями. Учитывая события в Донбассе, они не могут допустить, например, бесконтрольного перемещения по стране и за ее пределы военнообязанных или получателей субсидий на услуги ЖКХ. Если документ будет принят на государственном уровне, абсолютное большинство украинских граждан фактически попадут под колпак государства».

Кстати, ранее правительство Украины пообещало полностью отменить в стране институт прописки и любые другие формы «поквартирного учета». Причем ряд соответствующих функций действительно был передан из ведения так называемых «паспортных столов» в сервисные центры при городских, районных и областных администрациях. Одновременно были упразднены «домовые книги», где содержалась исчерпывающая информация о составе семьи и месте работы (учебы) ее членов. Что побудило власти изменить свою позицию, четко объяснить не могут и сами чиновники.

«Официальные структуры должны располагать достоверной информацией о месте пребывания переселенцев из Донбасса, заставить арендодателей платить государству налоги за квартиросъемщиков и в целом контролировать процесс миграции, — говорится в сопроводительной записке к представленному на рассмотрение парламента документу. — Одновременно это позволит выявлять «подпольных миллионеров», располагающих записанной на родственников элитной недвижимостью, и в целом научит граждан Украины подавать в государственные органы исчерпывающие сведения о себе и своих близких». Предполагается, что после принятия законопроекта «О свободе передвижения» в жилища тех же граждан будут направлены специальные патрули, которые будут выявлять и штрафовать «лиц без прописки и регистрации».