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Пьяный ревнивец перекрутил свою возлюбленную в фарш в Приморье
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    Пьяный ревнивец перекрутил свою возлюбленную в фарш в Приморье

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    Пьяный ревнивец перекрутил свою возлюбленную в фарш в Приморье

    Владивосток, 10 мая. Житель Приморья жестоко расправился со своей сожительницей. Как стало известно, причиной для совершения преступления стал конфликт на почве ревности.

    Убийство произошло в начале апреля. Так, между 39-летним мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 30-летней сожительницей произошла ссора. Ревнивец начал избивать ее кулаками. От полученных травм жертва скончалась на месте.

    Чтобы скрыть следы, мужчина расчленил тело и спрятал его фрагменты на пустыре в городе Арсеньеве.

    Позже подозреваемого задержала полиция. В его квартире был проведен обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили и изъяли следы преступления. Мужчина признался, что расчленил тело возлюбленной и перекрутил его в фарш. Против него было возбуждено уголовное дело, передает Deita.

    Автор: Тимур Румянцев
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