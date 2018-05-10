Меню
Новости Сирии
Сирийские ПВО перехватили большую часть израильских ракет
Новости Сирии
Сирия: САА перебрасывает подкрепление на запад провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Сирийские ПВО перехватили большую часть израильских ракет

    104

    Сирийские ПВО перехватили большую часть израильских ракет

    Дамаск, 10 мая. Войска противовоздушной обороны Сирии перехватили более 70% ракет, выпущенных военно-воздушными силами Израиля по сирийской территории. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на собственные источники. По данным источников, более 70% израильских ракет были перехвачены сирийскими ПВО минувшей ночью.

    Напомним, в ночь на 10 мая ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям иранских сил, сражающихся на стороне армии Сирии, в районе города Аль-Баас. В свою очередь иранские силы выпустили более 20 ракет по военным объектам Израиля, после чего израильские военные вновь нанесли удары по территории Сирии. Сирийским ПВО удалось уничтожить большую часть израильских ракет, однако одна из них попала в жилой дом, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.