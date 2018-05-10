Сирийские ПВО перехватили большую часть израильских ракет

Дамаск, 10 мая. Войска противовоздушной обороны Сирии перехватили более 70% ракет, выпущенных военно-воздушными силами Израиля по сирийской территории. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на собственные источники. По данным источников, более 70% израильских ракет были перехвачены сирийскими ПВО минувшей ночью.

Напомним, в ночь на 10 мая ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям иранских сил, сражающихся на стороне армии Сирии, в районе города Аль-Баас. В свою очередь иранские силы выпустили более 20 ракет по военным объектам Израиля, после чего израильские военные вновь нанесли удары по территории Сирии. Сирийским ПВО удалось уничтожить большую часть израильских ракет, однако одна из них попала в жилой дом, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения.