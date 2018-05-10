Тренер рассказал о новых целях фигуристки Медведевой

Москва, 10 мая. Новый тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайн Оснер рассказал о целях, которые ставит перед собой спортсменка после ухода от Этери Тутберидзе и переезда в Канаду.

По словам Оснера, главной целью российской фигуристки на данный момент является подготовка к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Новый тренер спортсменки заявил, что после того, как ему поступило предложение о сотрудничестве с Медведевой, он удивился, но принял решение согласиться тренировать фигуристку, так как считает ее достаточно перспективной спортсменкой.

Оснер высоко оценил работу бывшего тренера спортсменки Этери Тутберидзе, которая «проделала потрясающую работу», сообщает РИА Новости. Однако тренер добавил, что Медведевой есть над чем еще работать.