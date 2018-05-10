Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект об ответе на санкции США

Москва, 10 мая. Комитет Госдумы по охране здоровья в четверг поддержал концепцию проекта об ответных мерах на антироссийские санкции США и рекомендовал принять его в первом чтении.

Об этом говорится в заключении комитета, передает ТАСС.

«Комитет Госдумы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», — отмечается в документе.

Напомним, новые санкции против России Вашингтон принял в апреле. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. После этого Госдума и Совет Федерации начали работу над законопроектом об ответных мерах на недружественные действия США.