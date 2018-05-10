«Накормили мусором Европу»: украинские отходы заблокировали реку в Словакии

Братислава, 10 мая. Огромная пробка из мусора и бытовых отходов из Украины заблокировала устье реки Бодрог в Словакии. Она является притоком реки Латорицы, который несет воды из Закарпатья через Словакию и Венгрию. Именно поэтому специалисты-экологи уверены, что мусорная пробка образовалась именно из-за Украины.

Об экологическом ЧП сообщил закарпатский портал «Мукачево.net» со ссылкой на венгерские и словацкие СМИ. Уточняется, что мусорный затор достигает 200 метров в длину. Эксперты в сфере охраны водных ресурсов заявили о том, что мусорный завал может угрожать и Венгрии, если в ближайшие дни из-за осадков поднимется уровень воды.

Один из местных жителей распространил в соцсетях фото замусоренной реки, заметив, что на Украине «не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов».

Новость о «мусорном подарке ЕС от Украины» не оставила равнодушными пользователей соцсетей, учитывая то, что сейчас вопросы экологии и охраны окружающей среды волнуют все больше и больше людей. Так, многие участники обсуждения делились своими переживаниями за состояние реки и удар, который был нанесен природе и населяющим Бодрог рыбам и другим животным.

Однако большинство пользователей с иронией отметили, что мусор из Украины приплыл «не куда-нибудь, а в Европу», куда так стремятся киевские власти. При этом микроблогеры не могли не вспомнить и неутешительных прогнозов по ее возможному вступлению в Евросоюз. «В ЕС попадает украинский лес и даже мусор, но только не сама Украина», — смеются в Twitter.

Были и те, кто коснулся экономических связей Украины и ЕС в контексте евроассоциации (стоит отметить, что в самом Киеве уже неоднократно признавали, что ничего хорошего соглашение стране не принесло, и товары из Украины на европейских рынках совсем не ждут, - прим. ФАН). Так, один из комментаторов пошутил, что киевские власти не теряются и сплавляют мусор и отходы в Словакию не просто так. «Украина становится экспортером мусора в Европу», — пошутил он.

Украинский Львовский мусор оказался в Европе... ниже по реке..Украина становится экспортёром мусора Европу. ???????????? pic.twitter.com/yWtYBtKHYk — Кузмич Егерь (@kuzmichegerv) May 10, 2018