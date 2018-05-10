Хористы Турецкого покоряют мир: Песни Победы звучат в Москве и других столицах. ФАН-ТВ

День Победы у Белорусского вокзала. Звезды отечественной эстрады исполняют композиции времен Великой Отечественной Войны: «Огонек», «Смуглянка», «Десятый батальон», Синий платочек», «Катюша» и еще более двух десятков песен, которые знает каждый житель нашей Родины. Сам Белорусский вокзал давно уже стал символом Победы.

Отсюда в июне 1941 года солдаты шли на фронт. Сюда в мае 45 возвращались с победой. Именно здесь на Белорусском вокзале, впервые была исполнена песня «Священная война».

Песня стала настоящим народным гимном. Сегодня она и ее «современники», рассказывающие о войне, мире, дружбе и любви звучат исполнении «Хора Турецкого» и женской вокальной группы Soprano.

«Песни победы, когда мы поем и исполняем, мы чувствуем, что они пропитаны духом победы и понимаем какой ценой досталась эта победа, — делится с корреспондентами участница музыкального коллектива Валерия Девятова. — И очень часто эмоционально на них реагируем. Эмоциональнее чем на обычные песни».

Качественный звук, огромные экраны, в общем, масштабное современное шоу. Но атмосфера все равно трогательная и доверительная. Зрители поют вместе с артистами.

Выступление у Белорусского вокзала проходит в рамках марафона «Песни Победы», который проводится в восьми странах мира. По словам художественного руководителя хора, Михаила Турецкого, московский концерт — главным событие этой международной акции.

«Мы говорим о том, что мы любим побеждать, но победа любой ценой очень трудная штука, мы не должны допустить войны, — уверен основатель групп «Хор Турецкого» и SOPRANO Михаил Турецкий. — Мы не хотим воевать. Сегодня Россия, Евросоюз, Казахстан, Китай и США должны объединиться в борьбе за сохранение хрупкого мира на нашей планете».

Об этом и поют артисты Турецкого с площадей в разных странах мира. Вена, Париж, Берлин, Любляна. Хотят ли русские войны, услышат и в США, в Генеральной Ассамблее ООН 12 мая. Как уточняют в Департаменте культуры Москвы, это уникальный проект, который пользуется большой популярностью во всем мире.

«Тысячи людей на площадях городов мира, и еще впереди концерты. Москва становится связующим этапом этого большого исторического марафона, — рассказывает руководитель ведомства Александр Кибовский. — Это еще раз показывает, что на уровне гражданского общества, на уровне деятелей искусства никаких нет противоречий».

Завершился концерт праздничным салютом. На Белорусском вокзале и еще на 33-х площадках по всей столице люди наблюдали грандиозный фейерверк из 80 тысяч залпов.