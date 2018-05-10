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«Спартак» опережает «Зенит» в борьбе за Ташаева
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    «Спартак» опережает «Зенит» в борьбе за Ташаева

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    «Спартак» опережает «Зенит» в борьбе за Ташаева

    Москва, 10 мая. Московский «Спартак» близок к приобретению полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, интерес к которому также проявляет «Зенит». По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» лидирует в борьбе за футболиста.

    По словам источника, вариант с красно-белыми выглядит для полузащитника интереснее из-за целого ряда причин. В частности, важное значение имеет тот факт, что в следующем сезоне «Спартак» будет выступать в Лиге чемпионов, в то время как «Зенит» — в Лиге Европы. Кроме того, важную роль для Ташаева играет пример Романа Зобнина, после перехода из «Динамо» в «Спартак» ставшего стабильным игроком сборной России. При этом отмечается, что «Спартак» готов заплатить за Ташаева порядка 7 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока 6 миллионов, в то время как «Динамо» хочет получить с продажи своего футболиста не меньше 8. В 26-и матчах чемпионата России Ташаев забил 7 голов и отдал 6 передач.

    Автор: Константин Тихов
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