РФ и Иран продолжат плотную координацию по ядерной сделке — МИД РФ

Москва, 10 мая. Россия и Иран продолжат плотную координацию по ядерной сделке в интересах обеспечения двустороннего сотрудничества. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в ходе переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране.

В центре переговоров была тема перспектив реализации соглашений по иранскому атому после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из сделки США.

«С российской стороны была подчеркнута приверженность сохранению договоренности. Россия и Иран условились продолжить плотную координацию по данной теме в интересах должного обеспечения двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Тегеран не выходит из соглашения, которое с момента выхода Вашингтона из сделки будет существовать как договоренность между Ираном и «пятеркой» других стран. Речь идет о таких международных посредниках, как РФ, Британия, КНР, Франция и ФРГ.