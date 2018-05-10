Правительственная делегация Сирии примет участие в девятой встрече в Астане

Москва, 10 мая. Правительственная делегация Сирии примет участие в девятой встрече в рамках астанинской платформы 14-15 мая. Об этом в четверг сообщил дипломатический источник.

«Сирийская делегация примет участие во встрече в Астане, и нет изменений (в том, кто будет — Прим.ред.) возглавлять ее, и в составе делегации», — передает слова собеседника РИА Новости.

Источник отметил, что возглавлять ее будет постоянный представитель САР при Организации объединенных наций Башар Джаафари.

Отмечается, что двусторонние и многосторонние консультации запланированы, скорее всего, на 14 мая, пленарное заседание — на 15 мая. Делегация сирийской вооруженной оппозиции также подтвердила свое участие во встрече в рамках астанинской платформы.

Напомним, как ранее сообщило министерство дипломатического ведомства Казахстана, страны — гаранты процесса перемирия в Сирии подтвердили проведение девятой встречи высокого уровня по урегулированию конфликта в республике 14-15 мая в Астане.