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Правительственная делегация Сирии примет участие в девятой встрече в Астане
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    Правительственная делегация Сирии примет участие в девятой встрече в Астане

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    Правительственная делегация Сирии примет участие в девятой встрече в Астане

    Москва, 10 мая. Правительственная делегация Сирии примет участие в девятой встрече в рамках астанинской платформы 14-15 мая. Об этом в четверг сообщил дипломатический источник.

    «Сирийская делегация примет участие во встрече в Астане, и нет изменений (в том, кто будет — Прим.ред.) возглавлять ее, и в составе делегации», — передает слова собеседника РИА Новости.

    Источник отметил, что возглавлять ее будет постоянный представитель САР при Организации объединенных наций Башар Джаафари.

    Отмечается, что двусторонние и многосторонние консультации запланированы, скорее всего, на 14 мая, пленарное заседание — на 15 мая. Делегация сирийской вооруженной оппозиции также подтвердила свое участие во встрече в рамках астанинской платформы.

    Напомним, как ранее сообщило министерство дипломатического ведомства Казахстана, страны — гаранты процесса перемирия в Сирии подтвердили проведение девятой встречи высокого уровня по урегулированию конфликта в республике 14-15 мая в Астане.

    Автор: Дана Балан
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