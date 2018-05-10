В ГД назвали «единственно верным» ответ России на просьбу об участии Серебренникова в Каннском фестивале

В Москве подчеркнули, что российское правосудие независимо, и в связи с этим оказать содействие в поездке Кирилла Себеренникова на Каннский фестиваль невозможно. Так в министерстве иностранных дел РФ ответили на письмо французской стороны с просьбой дать режиссеру возможность самостоятельно представить свой фильм.

Ответ российской стороны зачитали на встрече с журналистами.

«Директор фестиваля Тьери Фермо сообщил, что министр иностранных дел Франции отправил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать, чтобы Кирилл Серебренников мог лично представить свой фильм в Каннах. Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сообщил Жоэль Шапрон, ведущий пресс-конференции.

Организаторы кинофестиваля интерпретировали ответ как слова президента Владимира Путина, однако письмо в Канны направил МИД РФ.

По мнению заместителя председателя комитета ГД по культуре Александра Шолохова, другого ответа последовать и не могло. Как он отметил в интервью Федеральному агентству новостей, даже когда такие просьбы поступают на высшем уровне, пренебрегать законом невозможно.

«То, что случилось, — прискорбно, — говорит Шолохов. — Но ответ был дан единственно верный. Если бы, к примеру, в Москве захотели проявить благородство, то как бы тогда выглядела ситуация? Решение, принятое вопреки закону, — не самый разумный и грамотный поступок. Мы не можем пренебрегать правилами. Я поддерживаю то, каким образом в Москве отреагировали на просьбу организаторов Каннского фестиваля. Даже в популистских целях МИД не повелся. Хорошо. А что касается фильма — нечасто российское кино столь бурно встречают на Каннском фестивале. И я не удивлюсь, что все эти овации и публичные проявления обусловлены именно политической ситуацией, которую сейчас наблюдаем вокруг этого вопроса».

Отмечается, что фильм Кирилла Серебренникова «Лето» на Каннском фестивале встретили бурными овациями. Для режиссера на пресс-конференции даже подготовили место с табличкой, которое пустовало во время беседы с журналистами.

Фильм «Лето» рассказывает об отношениях лидера группы «Кино» Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его супруги Натальи. В картине показано, как создавался Ленинградский рок-клуб и как молодой Цой записывал свой первый альбом.

Роль Виктора Цоя в фильме Серебренникова сыграл корейский актер Тео Ю, Майка Науменко — лидер группы «Звери» Рома Зверь, Натальи — Ирина Старшенбаум.

Напомним, поехать на Каннский фестиваль Кирилл Серебренников не смог из-за того, что на данный момент находится под домашним арестом. Режиссера задержали во время съемок фильма «Лето» в Санкт-Петербурге и доставили в Москву. Серебренникова подозревают в том, что в основанной им организации «Седьмая студия» были похищены госсредства. Кино, представленное в основной программе Каннского фестиваля, режиссер монтировал, будучи под следствием.

Российские зрители смогут увидеть «Лето» в начале июня — премьера запланирована на седьмое число.