Валуев: «Советский спорт» желтеет на глазах, и я с ним больше не общаюсь

Москва, 10 мая. Без юмора прожить нельзя, но всему есть свои пределы, и сотрудникам газеты «Советский спорт» необходимо научиться шутить. Об этом Федеральному агентству новостей заявил знаменитый в прошлом спортсмен, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев.

Он, как и многие в нашей стране, весьма негативно отреагировал на сообщение в Twitter, опубликованное накануне кем-то из сотрудников издания после финального матча розыгрыша Кубка России по футболу между «Авангардом» (Курск) и «Тосно», проходившего в Волгограде. Коллектив из Ленинградской области победил со счетом 2:1, забив решающий мяч на 80-й минуте, что дало повод старейшей спортивной газете страны опубликовать такой твит: «Курск не всплыл».

Все поняли, с каким именно событием была проведена кощунственная аналогия, — с гибелью 118 членов экипажа подводной лодки «Курск» в августе 2000 года.

После этого огромное количество пользователей социальной сети обрушилось на «Совспорт» с критикой и требованием немедленно удалить сообщение. Оно вскоре было удалено, но многие успели сделать скрины.

Чуть позже в официальном твиттере газеты появился текст следующего содержания: «Приносим извинения всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогам финала Кубка РФ по футболу. Виновные наказаны». Но пользователей это нисколько не утешило и не удовлетворило. Вот некоторые из комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«У меня подозрения, что этот текст написал автор того же поста, что и про Курск»

«Подонки»

«Зато @sovsport не тонет. Интересно, почему?»

«Изречение осквернило память настоящих патриотов России рекомендую всем участникам публикации этого изречения нырнуть в унитаз и проследить всплывут ли эти ублюдки спустя время, достаточное для осознания всей омерзительности содеянного. Прошу прислать видео этого мероприятия».

«Никто там не наказан, сидите и хихикаете своими мерзкими хипстерскими физиономиями».

«Это навсегда в интернете , твари!»

По словам Валуева, он уже давно, еще до твита от 9 мая, принял решение никогда больше не общаться с данной газетой.

«Я, честно говоря, уже начинаю уставать от «Советского спорта». Они жестко уходят в область «Собеседника», причем уже давно, — признался экс-чемпион мира по боксу. — Желтеют, или оранжевеют, они прямо на глазах. И набрали черт-те кого. Креатив вот такой современный…»

При этом уроженец Ленинграда сказал, что в нашем обществе всегда было хорошо с тем, что касается юмора. И реакция многих пользователей на твит «СС» не удивляет.

«Юмор спасает нас в самые трудные ситуации, в самые нелегкие годы, даже во время войны, — отметил Валуев. — У нас люди умудрялись шутить в самый, как говорится, тяжелый миг. Остается самое главное — уметь шутить. Это очень важное качество, которое присуще далеко не всем, поверьте».

В прошедшую среду старейшее спортивное издание совершило и второй серьезный, мягко говоря, промах. На его официальном сайте опубликован материал под заголовком «Допинг-армия» на Красной площади. Кому это надо?» В нем рассказывается о том, что в параде Победы приняла участие «Юнармия», во главе которой шествовал Дмитрий Труненков — «тот самый бобслеист, который был лишен олимпийского золота за нарушение антидопинговых правил (употреблял станозолол), спортсмен, получивший от МОК пожизненную дисквалификацию, человек, так и не признавший своей вины».

Тут уже речь идет не об оскорблении патриотических чувств или нарушении этических норм, а о банальной публикации непроверенной информации. Дело в том, что впоследствии решением CAS в Швейцарии все обвинения и санкции с Дмитрия были сняты.

Ответ «Юнармии» не заставил себя долго ждать. Там утверждают, что в заметке, посвященной Труненкову, все рассуждения и нравоучения опираются всего на один факт, — и он ошибочный.

«Жаль, что автор такого уважаемого издания, как «Советский спорт», не проверяет факты, — посетовали в военно-патриотическом движении. — Или правда не знает о том, что происходит в мире спорта? Сообщаем для тех, кто не в курсе: 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских атлетов, среди которых и Труненков. Санкции, ранее наложенные на них МОК, включая пожизненную дисквалификацию, отменены».

Следовательно, Дмитрий — чистый спортсмен, и «это признано всеми экспертами и международным спортивным сообществом».

«Уверены, что в редакции «Советского спорта» уважают своего читателя и умеют всем этим пользоваться, — полагают в «Юнармии». — Ну, а если отдельные авторы популярного издания не владеют такими элементарными инструментами, приглашаем в школу юнкоров, которая работает в «Юнармии». В ней мы как раз учим начинающих репортеров проверять факты, не делать поспешных выводов и другим азам журналистской профессии».

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, те, кто написал эту заметку, совершенно не понимают ситуацию. Ведь Труненков — известный человек, олимпийский чемпион, который хочет и умеет заниматься таким сложным делом, как работа с молодежью.

«Что касается допинга — вы же знаете отношение к нашим спортсменам, — отметил сенатор. — Нам допинг и нюхать-то нельзя, а они (западные спортсмены — прим. ФАН) им питаются. Переживем».

Клинцевич считает, что появление такой публикации может быть далеко не случайным, и не исключает, что причина — отнюдь не глупость или недомыслие журналистов, а некий внешний заказ.