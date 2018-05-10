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Тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Вильнюсе
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    Тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Вильнюсе

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    Тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Вильнюсе

    Вильнюс, 10 мая. В День Победы в Вильнюсе прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие тысячи людей.

    9 мая в Вильнюсе прошла акция «Бессмертный полк». Ее участники вышли на улицы литовской столицы с портретами своих родственников-героев, которые погибли во время Второй мировой войны.

    Отдать дань воинам-освободителям пришли тысячи людей. Среди них были воины-афганцы и ветераны воздушно-десантных войск. Также акция привлекла внимание большого количества молодежи, что вызвало особое восхищение организаторов.

    «Подобные акции объединяют людей и не дают забыть свою семейную историю, а значит и историю своей страны, это сейчас очень важно, —констатируют они. — В трудные моменты жизни именно сплоченность и примирение помогало нам выжить».

    Стоит отметить, что «Бессмертный полк» в Литве прошел на фоне циничного предложения депутатов от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» запретить на массовых мероприятиях распространение и демонстрацию георгиевских лент.

    Акция «Бессмертный полк» проходит по всему миру. Мероприятие призвано сохранить память героев, которые сражались против фашистских войск. В прошедшем на территории России в честь Дня Победы шествии «Бессмертный полк» поучаствовали более 10 миллионов человек. 

    Тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Вильнюсе

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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