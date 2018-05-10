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Итальянские ученые раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни
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    Итальянские ученые раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни

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    Итальянские ученые раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни

    Пиза, 10 мая. Группа геологов и инженеров установила, почему Пизанская башня пережила крупные землетрясения, несмотря на угол своего наклона.

    Геологи и инженеры из Италии и Великобритании под руководством Камилло Нути из Третьего университета Рима связывают устойчивость башни с динамическим воздействием между жесткой структурой постройки и мягким грунтом, который и привел к ее наклону, сообщают на сайте Бристольского университета.

    Известно, что башня с ошибками в проектировке «пережила» как минимум четыре крупных землетрясения, сохранив целостность и не получив никаких повреждений. Несмотря на то, что за многие годы существования башни высказывались различные теории насчет ее аномальной устойчивости к землетрясениям, однозначного вывода не было сделано до сегодняшнего дня.

    Официально результаты исследования будут представлены на 16-й Европейской конференции по инженерной сейсмологии в июне этого года.

    Напомним, что ранее американские ученые обнаружили катастрофическую аномалию, которая угрожает миллионам человек, что связано с растущей силой ураганов в Атлантике. 

    Автор: Екатерина Кухарева
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