Итальянские ученые раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни

Пиза, 10 мая. Группа геологов и инженеров установила, почему Пизанская башня пережила крупные землетрясения, несмотря на угол своего наклона.

Геологи и инженеры из Италии и Великобритании под руководством Камилло Нути из Третьего университета Рима связывают устойчивость башни с динамическим воздействием между жесткой структурой постройки и мягким грунтом, который и привел к ее наклону, сообщают на сайте Бристольского университета.

Известно, что башня с ошибками в проектировке «пережила» как минимум четыре крупных землетрясения, сохранив целостность и не получив никаких повреждений. Несмотря на то, что за многие годы существования башни высказывались различные теории насчет ее аномальной устойчивости к землетрясениям, однозначного вывода не было сделано до сегодняшнего дня.

Официально результаты исследования будут представлены на 16-й Европейской конференции по инженерной сейсмологии в июне этого года.

Напомним, что ранее американские ученые обнаружили катастрофическую аномалию, которая угрожает миллионам человек, что связано с растущей силой ураганов в Атлантике.