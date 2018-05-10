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Суд снял запрет на работу чиновником экс-губернатору Кировской области Белых
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    Суд снял запрет на работу чиновником экс-губернатору Кировской области Белых

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    Суд снял запрет на работу чиновником экс-губернатору Кировской области Белых

    Москва, 10 мая. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых сможет работать чиновником. Соответствующий запрет в четверг снял Мосгорсуд.

    При этом приговор о восьмилетнем тюремном сроке для Белых был признан законным, жалобу защиты, пытавшейся оспорить вердикт, суд не удовлетворил.

    «Приговор суда первой инстанции признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения», — говорится в решении.

    Напомним, бывший губернатор Кировской области Никита Белых был признан виновным в получении взятки в размере 400 тысяч евро. В феврале Белых Пресненским районным судом Москвы был приговорен к восьми годам колонии, также ему был назначен штраф в размере свыше 48 миллионов рублей.

    Автор: Василий Котов
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