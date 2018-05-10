Песков ответил на вопрос о сроках формирования правительства

Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о назначения в правительстве страны и администрации президента в ближайшее время, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента России, отвечая на вопросы журналистов, сообщил о скорых назначениях как в правительстве страны, так и администрации президента. В Кремле уточнили сроки, отметив, что формирование правительства может произойти на этой или на следующей неделях.

«Пока, как вы знаете, мы ничего не обнародовали», — заключил он.

Напомним, в понедельник, 7 мая, состоялась инаугурация президента России, после которой правительство ушло в отставку. Позже глава страны подписал указ о назначении главой правительства Дмитрия Медведева.

Ранее Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что президента России Владимира Путина ожидают на открытии Крымского моста.