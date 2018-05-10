Песков выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта между Ираном и Израилем

Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ обеспокоены растущим напряжением между Ираном и Израилем, а также надеются, что данная ситуация будет урегулирована в дипломатическом русле.

«Безусловно, мы знаем, что делаются достаточно жесткие заявления, и, конечно, в Москве обеспокоены этим растущим напряжением и надеются, что все стороны будут проявлять сдержанность и прибегать исключительно к политико-дипломатическим средствам решения всех существующих проблем», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 мая ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям проиранских сил, сражающихся на стороне сирийской армии, в районе города Аль-Баас. Позднее проиранские силы выпустили более 20 ракет по военным объектам Израиля, после чего израильские военные вновь нанесли удары по территории Сирии. Сирийским ПВО удалось уничтожить большую часть израильских ракет, однако одна из них попала в жилой дом, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения.