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Гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи: появилось видео, как Путин выходит на лед
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    Гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи: появилось видео, как Путин выходит на лед

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    Гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи: появилось видео, как Путин выходит на лед

    Сочи, 10 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Так, российский лидер вышел на лед в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

    Его товарищами по команде «Легенды хоккея» стали и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу и прославленные хоккеисты: «русская ракета» Павел Буре, Валерий Каменский, Александр Могильный, Александр Гуськов, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов и другие. Владимир Владимирович был в красном свитере под одиннадцатым номером, что уже стало традицией.

    Сборная Ночной хоккейной лиги стала противниками президентской команды. 

    Перед началом матча Путин принял участие в церемонии награждения победителей Лиги чемпионов НХЛ — команды «Флагман» из Ленинградской области. Глава государства сказал слова благодарности хоккеистам за хороший пример, который они подают будущим звездам хоккея.

    Напомним, ранее сообщалось, что Путина в Сочи рассмешил тренажер для «филонящих на льду» хоккеистов.

    Автор: Тимур Румянцев
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