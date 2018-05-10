Гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи: появилось видео, как Путин выходит на лед

Сочи, 10 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Так, российский лидер вышел на лед в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

Его товарищами по команде «Легенды хоккея» стали и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу и прославленные хоккеисты: «русская ракета» Павел Буре, Валерий Каменский, Александр Могильный, Александр Гуськов, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов и другие. Владимир Владимирович был в красном свитере под одиннадцатым номером, что уже стало традицией.

Сборная Ночной хоккейной лиги стала противниками президентской команды.

Перед началом матча Путин принял участие в церемонии награждения победителей Лиги чемпионов НХЛ — команды «Флагман» из Ленинградской области. Глава государства сказал слова благодарности хоккеистам за хороший пример, который они подают будущим звездам хоккея.

Путин приехал на хоккей: Матч звезд Ночной лиги в Сочи pic.twitter.com/8wrPkJhTIZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 10, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Путина в Сочи рассмешил тренажер для «филонящих на льду» хоккеистов.