Сирия завершает зачистку района Хаджар Аль-Асвад: САА атакует ИГ при поддержке танков — видео ФАН

Сирийская арабская армия (САА) продолжает зачистку последних кварталов пригорода Хаджар Аль-Асвад на южной окраине Дамаска от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в столице САР продолжает работать прямо на передовой. Новая партия видеоматериалов с места боевых действий — в нашей статье.

Большая часть района Хаджар Аль-Асвад уже освобождена, однако на этом направлении по-прежнему остается небольшой клочок земли площадью примерно 350 квадратных метров, на которой концентрируются значительные силы террористической группировки. За контроль над этими территориями в настоящее время идут тяжелые бои. Пехота войск САР под прикрытием танков, РСЗО «Голан» и минометов сражается за каждое здание в плотной жилой застройке пригорода.

Репортеру ФАН удалось запечатлеть ход наступления подразделений САА сразу с нескольких ракурсов — с воздуха посредством квадрокоптера и с танка правительственных сил САР с помощью установленной у его дула камеры. Кроме того, наш корреспондент снял на видео, как сирийские военнослужащие ведут обстрелы военных объектов джихадистов ИГИЛ1 из ракетных систем залпового огня «Голан», поддерживающих штурм САА.

Начавшаяся несколько недель назад освободительная кампания правительственных войск САР против ИГ1 на южной окраине Дамаска уже приближается к завершению. Территориальный анклав исламистов в этом районе значительно потерял в площади, лишившись не только большей части Хаджар Аль-Асвада, но и пригорода Аль-Кадам.

Ранее в южных предместьях столицы также дислоцировались бандформирования «Хайят Тахрир аш-Шам», Сирийской свободной армии (ССА) и «Джейш Аль-Ислам», тем не менее они оставили данный район по итогам переговоров с российским Центром по примирению враждующих сторон и представителями сирийского руководства. Отряды вооруженной оппозиции отправились в провинции Идлиб, Даръа и Алеппо, где пока что сохраняются анклавы исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.