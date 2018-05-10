«Больше не можем надеяться на США»: на Украине отреагировали на сигнал Меркель о наступлении новой эры
Киев, 10 мая. Украинский экономист Всеволод Степанюк в студии телеканала NewsOne заявил, что украинская власть является «клиентом США», однако может резко сменить внешнеполитическую ориентацию.
Эксперт обратил внимание на заявления американского политика Джо Байдена-младшего о том, «как он тут назначает людей на Украине». Он добавил, что американцы, не получив гражданства Украины, незаконно занимают министерские посты.
«Смена вектора в общей политике «Заграница нам поможет» может иметь место», — подчеркнул эксперт.
Степанюк не стал давать прогнозы по поводу того, кого поддержит «условный Запад» на выборах президента Украины, которые пройдут в следующем году. По его словам, «условный Запад» разделился на две части. Речь идет о США и Евросоюзе. Он отметил, что Евросоюз, в отличие от США, стремится урегулировать украинский вопрос, так как ситуация на Украине неблагоприятно сказывается на европейской экономике и «создает нестабильность на их границах».
«Думаю, если мы меньше будем слушать то, что скажут из Вашингтона, а больше сотрудничать все-таки с Европой, то вопрос может быть урегулирован», — заявил он.
По словам украинского экономиста, главы европейских стран захотят встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Степанюк также напомнил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с американским президентом Дональдом Трампа «дала сигнал», что Европа будет вести более независимую политику от США.
«Меркель сказала о наступлении новой эры, когда мы не можем надеяться на США. И это будет определяющим трендом в поведении и Макрона, и Меркель, и других европейских лидеров, возможно, кроме Великобритании, которая традиционно является ближайшим союзником США. До чего они договорятся? Не знаю, но почти все СМИ пишут, что в Вашингтоне Трамп Макрона, фактически, унизил, когда начал с него мусор стряхивать и так далее. Наступает новая эра международных отношений», — заявил экономист.
По его словам, Украина сможет вернуть себе субъектность при таких условиях, если произойдет полная смена власти.
«Более того, действия этой власти должны быть осуждены на законодательном или юридическом уровне. Это уже дело следующей власти, как относится к этим «попередникам», как у нас говорят», — резюмировал он.