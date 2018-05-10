«Больше не можем надеяться на США»: на Украине отреагировали на сигнал Меркель о наступлении новой эры

Киев, 10 мая. Украинский экономист Всеволод Степанюк в студии телеканала NewsOne заявил, что украинская власть является «клиентом США», однако может резко сменить внешнеполитическую ориентацию.

Эксперт обратил внимание на заявления американского политика Джо Байдена-младшего о том, «как он тут назначает людей на Украине». Он добавил, что американцы, не получив гражданства Украины, незаконно занимают министерские посты.

«Смена вектора в общей политике «Заграница нам поможет» может иметь место», — подчеркнул эксперт.

Степанюк не стал давать прогнозы по поводу того, кого поддержит «условный Запад» на выборах президента Украины, которые пройдут в следующем году. По его словам, «условный Запад» разделился на две части. Речь идет о США и Евросоюзе. Он отметил, что Евросоюз, в отличие от США, стремится урегулировать украинский вопрос, так как ситуация на Украине неблагоприятно сказывается на европейской экономике и «создает нестабильность на их границах».

«Думаю, если мы меньше будем слушать то, что скажут из Вашингтона, а больше сотрудничать все-таки с Европой, то вопрос может быть урегулирован», — заявил он.

По словам украинского экономиста, главы европейских стран захотят встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Степанюк также напомнил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с американским президентом Дональдом Трампа «дала сигнал», что Европа будет вести более независимую политику от США.

«Меркель сказала о наступлении новой эры, когда мы не можем надеяться на США. И это будет определяющим трендом в поведении и Макрона, и Меркель, и других европейских лидеров, возможно, кроме Великобритании, которая традиционно является ближайшим союзником США. До чего они договорятся? Не знаю, но почти все СМИ пишут, что в Вашингтоне Трамп Макрона, фактически, унизил, когда начал с него мусор стряхивать и так далее. Наступает новая эра международных отношений», — заявил экономист.

По его словам, Украина сможет вернуть себе субъектность при таких условиях, если произойдет полная смена власти.