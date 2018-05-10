Неуклюжий промоушн китайского авиапрома: россиян возмутила ложь Китая о Су-25

Москва, 10 мая. Россия не может создать хороший штурмовик, пишет китайское издание Sohu. Россияне возмутились данным заявлением и указали на нестыковки в статье, предположив, что она является попыткой прорекламировать китайский автопром.

Минобороны РФ недавно объявило о намерении медернизировать самолеты Су-25. К ноябрю 2019 года оборонное ведомство рассчитывает получить четыре модернизированных штурмовика.

Издание пишет, что завод по производству Су-25 находится в Грузии, поэтому у РФ якобы нет возможности получить модернизированные истребители. Однако читатели назвали эту информацию фейком.

«Статья на 95% из ляпов и нестыковок. В подтексте — неуклюжий промоушн китайского авиапрома», — пишет Mitrich_KD.

«Завод в Грузии давно превратился в лунные горы развалин, а станки проданы на металлолом. Все производственные мощности Сухого давно находятся в Иркутске и Комсомольске на Амуре. Эти предприятия не только нарастили объёмы, но и расширили номенклатуру создав линейку гражданских самолётов на новых гигантских территориях сборочных и испытательных цехов», — комментирует пользователь с ником Паутиныч.

По версии издания, при использовании высокоточного оружия Су-25СМ3 в Сирии, ЗРК боевиков могут обнаружить и сбит ракет ВСК РФ. Кроме того, Россия якобы не может закупить передовые беспилотники из-за санкций Запада и не намерена закупать их у Китая в связи с высокой стоимостью. Разработка собственных беспилотников в России «продвигается очень медленно» считает Sohu, заявляя о том, что первый образец беспилотников РФ, разработанный в 2015 году, пока так и не принят на вооружение.

Россияне не согласились с заявлениями в статье, напомнив, что сами китайцы не создали в последнее время ни одного образца оружия, копируя советские разработки.

«Су-25, рано списывать со счетов — этот штурмовик в модернизированном варианте, с возможностью применения высокоточного оружия еще пригодится и повоюет! Что-то китайцы в последнее время разошлись — сплошная критика Российской армии и вооружения, хотя на память не приходит ни один образец китайского оружия, которые бы они создали самостоятельно, не копируя и не опираясь на советские разработки», — считает kdmitrii1966.

«СУ-25 замечательная машина. А Китай никак не может создать ничего из боевой авиации, только сдирает советское/российское», — пишет Саныч.

Кроме того, пользователи пообещали, что в ближайшие годы российские беспилотники удивят Китай.

«Смею не согласиться. Ближайшие год-два, очень удивят вас», — пишет Стёпа-Дядя.

«Зато у нас Калибры, Кинжалы и Авангарды», — напомнил zub60.