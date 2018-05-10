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Порошенко обсудил с Макроном и Меркель ввод миротворцев ООН в Донбасс
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    Порошенко обсудил с Макроном и Меркель ввод миротворцев ООН в Донбасс

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    Порошенко обсудил с Макроном и Меркель ввод миротворцев ООН в Донбасс

    Киев, 10 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. 

    «Мы тщательно обсудили возможные наши шаги,«дорожную карту» имплементации минских соглашений обязательно с использованием элемента миротворцев», — сказал Порошенко.

    По мнению украинского президента, реализация минских соглашений без миротворцев невозможна. Напомним, что 30 апреля Порошенко объявил о смене формата операции в Донбассе.

    В ДНР и ЛНР считают, что этот шаг может привести к эскалации конфликта. Президент РФ Владимир Путин поддерживает инициативу ввода миротворцев ООН, но только для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ в Донбассе.

    Автор: Ирина Селезнева
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