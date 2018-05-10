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Британия отказалась предоставить консульский доступ к Скрипалям — посол РФ
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    Британия отказалась предоставить консульский доступ к Скрипалям — посол РФ

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    Британия отказалась предоставить консульский доступ к Скрипалям — посол РФ

    Лондон, 10 мая. Власти Британии, очевидно, не предоставят консульский доступ к Сергею и Юлии Скрипалям, заявил российской посол в Лондоне Александр Яковенко после встречи с гендиректором британского МИД по вопросам безопасности Филипом Бартоном.

    Российский дипломат Александр Яковенко прокомментировал итоги встречи с представителем британской стороны Филипом Бартоном. 

    «Я вам скажу честно — я остался не удовлетворен этой беседой по той простой причине, что из нее понятно, что доступа к Скрипалям у нас не получится, его просто не дадут", — сказал посол.

    Он добавил, что Лондон, объясняя свой отказ, ссылается на расследовании полиции, а Скрипали якобы не хотят встречаться с российскими дипломатами. 

    «Но эти сигналы не содержались в их физических заявлениях, мы так и не видели их — живы они, не живы, что с ними происходит, находятся ли они в добром здравии», — добавил Яковенко. 

    Напомним, что отношения РФ и Соединенного Королевства ухудшились после инцидента в Солсбери. Россия отрицает обвинения, требуя предоставить доказательств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее «невозможным позором» Британии. 

    Автор: Ирина Селезнева
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