«Чистой воды экономика»: на Украине поняли, почему Порошенко не смог отговорить Меркель от «Северного потока - 2»

Киев, 10 мая. Президент Украины Петр Порошенко отправился в Берлин, где попытается отговорить канцлера ФРГ Ангелу Меркель от реализации проекта «Северный поток-2», однако успехов эти попытки не принесут, считает эксперт Валентин Землянский.

По его словам, для того, чтобы власти Германии пошли на это, Киев должен предоставить им гарантии частной собственности на украинскую газотранспортную систему. Именно они могли бы развернуть европейские компании в сторону Киева, но они в то же время являются тем самым проблемным моментом, который сводит на нет потенциальные возможности для немецкого бизнеса.

«Любой энергетический проект является политическим. Но здесь же еще и чистой воды экономика. Давайте понимать, что на этом зарабатывают европейские подрядчики», — подчеркнул Землянский в интервью телеканалу NewsOne.

На сегодняшний день, по данным канадского Института Фрейзера, составившего рейтинг «Экономическая свобода в мире», Украина занимает 149 место из 159 возможных, а защищенность прав собственности Украины эксперты оценили в 3,38, при том, что в Папуа — Новой Гвинее он составляет 3,91, а в Сьерра-Леоне 4,15.