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Порошенко «пугает» Россию новыми санкциями
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    Порошенко «пугает» Россию новыми санкциями

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    Порошенко «пугает» Россию новыми санкциями

    Киев, 10 мая. Президент Украины Петр Порошенко «пугает» Россию новыми санкциями. Сохранение антироссийских мер и их усиление он обсудил в четверг на встрече с председателем Евросоюза Дональдом Туском.

    Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.

    «Санкции против России могут быть продлены», — говорится в публикации.

    Новые санкции против России Порошенко хочет ввести за организацию и проведение якобы «незаконных выборов» в Крыму, передает Infox.ru.

    Также на переговорах с Туском Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе и организацию 20-го саммита Украина – ЕС летом 2018 года.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Киев результатов народного волеизъявления не признает и продолжает заявлять, что полуостров является якобы украинской территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что волеизъявление крымчан прошло демократическим путем. 

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев введет в отношении санкции аналогичные тем, которые в апреле вели США, включившие в «черный список» ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

    Автор: Василий Котов
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