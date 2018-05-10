Путина в Сочи рассмешил тренажер для «филонящих на льду» хоккеистов

Сочи, 10 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг посетил новый хоккейный тренировочный центр образовательного центра «Сириус», расположенного в Сочи.

В ходе экскурсии главе государства продемонстрировали также специальный тренажер для хоккеистов, которые халтурят на занятиях. Тренер объяснил, что на этот тренажер отправляют тех спортсменов, которые «филонят на льду».

«Это вы про меня, что ли?» — рассмеялся Путин.

Данное устройство представляет из себя своеобразную беговую дорожку, которая позволяет повысить выносливость и скорость катания, а также отработать броски по воротам.

Кроме того, Путин посетил тренажерный зал, оборудование которого может автоматически считать и запоминать количество подходов.