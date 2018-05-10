Кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хаспел «поджарили» вопросами о пытках

В среду, 9 мая, в Сенате США состоялись слушания по вопросу утверждения кандидатуры Джины Хаспел на пост главы Центрального разведывательного управления США. На протяжении двух с лишним часов Хаспел пришлось отвечать на жесткие и нелицеприятные вопросы сенаторов как о ее прошлом, так и о ее планах на посту директора ЦРУ.

Федеральное агентство новостей разбиралось, что представляет собой потенциальная «хозяйка Лэнгли» и почему против нее так ополчились сенаторы.

Шпион, выйди вон!

Такой повышенный интерес американских сенаторов к персоне Хаспел отнюдь не случаен. На протяжении почти что полувека, начиная с увольнения в 1973 году с поста директора ЦРУ Ричарда Хелмса, который работал сначала гражданским специалистом, а потом кадровым разведчиком в агентстве, структуры Центрального разведывательного управления находились под руководством военных, политиков или юристов. В то время как профессиональных шпионов и контрразведчиков старались держать подальше от высшего руководящего звена ЦРУ.

С этой точки зрения, возможное назначение Хаспел и в самом деле уникально: впервые через 45 лет кресло главы ЦРУ может получить не просто профессиональный шпион, но и нелегал, резидент и… должностное лицо, подозреваемое в бесчеловечных пытках и сокрытии важных улик.

Для высшего американского политикума, который привык за прошедшее время к тому, что ЦРУ находится пусть и под формальным, но все-таки внешним контролем, такое развитие событий представляется крайне неблагоприятным. В силу этого кандидатура Джины Хаспел вызывает сомнения не только у официально находящейся в оппозиции к президенту Дональду Трампу Демократической партии, но и у республиканцев. Так, сенатор Джон Маккейн после слушаний в Сенате даже выпустил публичное заявление, в котором он призывает сенаторов США не голосовать за кандидатуру Хаспел.

«Я уверен, что Джина патриот, которая любит нашу страну, и уверен, что она посвятила свою карьеру защите США. Однако роль Хаспел в пытках, которые осуществляли американцы, пугает. Ее отказ признать пытки аморальными делает ее непригодной (в качестве директора ЦРУ — прим. ФАН). Поэтому я верю, что Сенат должен отказать Хаспел в номинации на должность», — заявил Маккейн в своем обращении.

Обращение Маккейна тем более существенно в связи с тем, что в настоящее время у республиканцев есть лишь шаткое простое большинство в Сенате: они контролируют 51 место из общего числа в 100 мест. В силу чего даже 2—3 голоса сомневающихся сенаторов могут заблокировать назначение Хаспел.

Человек без биографии

Что же вменяется в вину Хаспел — и что мы вообще знаем о прошлом кандидата на пост главы ЦРУ?

С начала своей шпионской карьеры в ЦРУ (1985 год), которая началась для Хаспел практически после окончания университета, она была задействована в ряде тайных операций американской разведслужбы за рубежом.

Ее ранняя биография в период с 1985 по 2001 год до сих пор тщательно цензурирована и очищена от каких-либо конкретных фактов. Причем это касается не только широкой общественности, но даже членов Сената, обладающих самым высоким уровнем доступа к секретной информации. Известно лишь, что первое назначение Хаспел касалось Эфиопии, а начиная с 1989 года она работала «в Центральной Евразии».

Под таким расплывчатым местом, судя по всему, подразумевается территория Турции и стран бывшего СССР. Известно о том, что в Москве и Баку Хаспел пребывала в нелегальном статусе, а в столице Азербайджана руководила местной резидентурой. Достоянием прессы стало то, что в Азербайджане Хаспел была вовлечена в успешную операцию по поимке двух человек, обвиняемых в нападениях на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 году.

Хаспел свободно владеет турецким и русским языками. Интересно, что до Хаспел за всю историю ЦРУ ни один из его руководителей русским языком не владел.

В 2001 году она попросила о переводе из России в контртеррористический центр ЦРУ. По странному стечению обстоятельств, ее выход на работу, связанную с прямой борьбой с терроризмом, совпал с одним из самых кровавых терактов против американских граждан — 11 сентября 2001 года. При этом известно, что Хаспел во время совершения терактов «9-11» была одной из немногих, кто оставался в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли и осуществлял «координацию» взаимодействия спецслужб: большая часть сотрудников ЦРУ после начала террористической атаки была эвакуирована из штаб-квартиры. Так что конспирологи могут, если хотят, точить свои перья…

Впрочем, основная претензия к Хаспел касается не ее роли в терактах «9-11», но в вопросе «борьбы» с их последствиями.

Начиная с 2001 года, ЦРУ разработало и воплотило целую программу «охоты за головами», в рамках которой в тайные тюрьмы во многих иностранных государствах-сателлитах США были заключены подозреваемые в совершении терактов, а то и просто случайные люди. В частности, в ведение Хаспел попало отделение ЦРУ в Таиланде, где использовались так называемые «усиленные допросы» по отношению к подозреваемым, которые правозащитники считают ничем иным, как жестокими пытками.

Утопить человека 83 раза за 30 дней

Согласно опубликованной информации, в таиландской тюрьме ЦРУ под кодовым названием «Кошачий глаз», которой руководила Хаспел, длительное время содержались граждане Саудовской Аравии Абд-эль-Рахим аль-Насири и Абу Зубайда, подозреваемые на тот момент в принадлежности к «Аль-Каиде»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). В докладе комиссии Сената США по разведке о пытках ЦРУ, который был опубликован в 2012 году, было указано, что во время содержания в тюрьме эти заключенные подвергались пыткам, в том числе пыткам водой с имитацией утопления, и допросам с использованием незаконных методов.

По рассекреченным в связи с публикацией доклада материалам ЦРУ, Зубайда за один только месяц подвергся пыткам водой 83 раза, а кроме того — лишался сна, помещался в «большую коробку» без возможности движения и подвергался неоднократным удушениям. В результате этих пыток он полностью ослеп на левый глаз.

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В июле 2014 года Зубайда даже получил компенсацию от правительства Польши в размере 100.000 евро по решению ЕСПЧ в связи с другим эпизодом его злоключений, когда он таким же образом, без суда и следствия, содержался в тайной тюрьме ЦРУ на территории Польши.

А 7 июня 2017 года Европейский центр конституционных прав и прав человека (European Center for Constitutional and Human Rights) и вовсе призвал генпрокурора Германии выдать ордер на арест Хаспел по обвинению в использовании пыток против подозреваемых в терроризме. Обвинение против нее основано на деле Зубайда, который впоследствии был выпущен из тайной тюрьмы без предъявления ему каких-либо официальных обвинений.

Неприглядная роль самой Хаспел в этих пытках усугубляется тем, что она не только участвовала в их проведении, но и пыталась впоследствии уничтожить улики. Так, в 2005 году Хаспел отдала распоряжение ликвидировать десятки видеокассет с записями, сделанными в секретной тюрьме в Таиланде, — якобы в связи с тем, что «у нее не было юридических оснований для их хранения и они содержали информацию о сотрудниках ЦРУ, которые могли пострадать от ее распространения».

Хорошо ли пытать человека?

Пока что противостояние сенаторов и Хаспел, поддержанной Трампом, завершилось с ничейным результатом.

С одной стороны, президент США убедил свою протеже прийти в Сенат и ответить на вопросы законодателей — хотя еще на прошлых выходных была озвучена информация о том, что Хаспел всерьез думала отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост главы ЦРУ под давлением публикации дальнейших подробностей о ее прошлом.

С другой стороны, в итоге эта дамочка смогла в иезуитской манере обойти основные вопросы сенаторов. Так, она отказалась отвечать на вопросы об использовании беспилотников для убийства подозреваемых террористов и о выдаче третьим странам подозреваемых — сославшись на засекреченность подобной информации.

Столь же расплывчатым оказался и ответ Хаспел о моральной и юридической оценке ее действий в вопросе бесчеловечных пыток. Хаспел, по сути, отказалась отвечать, считает ли она пытки безнравственным способом допроса, пять раз последовательно спрятавшись за казуистическими формулировками в ответ на прямой вопрос сенатора.

Тем не менее, сенаторы по крайней мере смогли добиться от Хаспел формального обещания того, что ЦРУ под ее руководством не вернется к программе «усиленных допросов», даже если официально это будет разрешено и законно.

Пока что вопрос утверждения Джины Хаспел в Сенате США завис в шатком равновесии, однако коллизия должна разрешиться уже в самое ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.