За годы разрухи и блокады: в Госдуме потребовали от Киева ответных компенсаций для каждого крымчанина
Москва, 10 мая. Депутат государственной думы РФ от полуострова Крым Андрей Козенко ответил на высказывание представителей украинского «Нафтогаза», заявивших, что компания потеряла восемь миллиардов долларов инвестиций в Крыму.
«Крымчане не то, чтобы не видели в республике заявленных 8 миллиардов долларов инвестиций, наоборот, постоянно страдали от выкачивания из регионального бюджета средств…» — сказал Козенко.
По его словам, это Киев должен компенсировать «каждому крымчанину годы разрухи, энергетической, транспортной, водной и экономической блокады». В то же время Козенко уточнил, что и компенсации будет мало, ведь имел место «геноцид мирных жителей» Крыма.
Напомним, ранее суд в Гааге обязал Россию выплатить украинским бизнесменам 159 миллионов долларов в виде компенсации за потерю Крыма.
На Украине при этом требовали гораздо более щедрой выплаты — так только «Нафтогаз» оценил свои потери в 8 миллиардов долларов, а генеральный прокурор Юрий Луценко и вовсе утверждал, что Москве придется заплатить «за пользование воздушным пространством Крыма».