Песков: Нетаньяху на встрече с Путиным выразил обеспокоенность из-за ситуации в Сирии

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе беседы, состоявшейся накануне, обменялись мнениями по ситуации в Сирии и ближневосточном регионе в целом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера действительно обсуждались дела вокруг Сирии. Есть обеспокоенность, которую высказывал господин Нетаньяху в связи с безопасностью Израиля», – сказал Песков.

Напомним, минувшей ночью ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям иранских сил, сражающихся на стороне армии Сирии, в районе города Аль-Баас. В свою очередь иранские силы выпустили более 20 ракет по военным объектам Израиля, после чего израильские военные вновь нанесли удары по территории Сирии. Сирийским ПВО удалось уничтожить большую часть израильских ракет, однако одна из них попала в жилой дом, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения.