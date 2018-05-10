Песков прокомментировал сообщения о плохом самочувствии экс-директора «Гоголь-центра»

Москва, 10 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг прокомментировал сообщения о плохом самочувствии бывшего директора «Гоголь-центра» и генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, который обвиняется в хищениях в крупном размере.

Он отметил, что Кремль сожалеет об ухудшении состояния здоровья Малобродского и надеется, что ему станет лучше, передает корреспондент ФАН. При этом Песков напомнил, что вопрос о том, нужно ли в это связи переводить экс-гендиректора «Седьмой студии» из СИЗО под домашний арест, прерогативой Кремля не является.

«Мы сожалеем в связи с плохим самочувствием, надеемся, что ему станет лучше. Остальные требования — оставить в СИЗО или перевести (под домашний арест – прим. ФАН) — не прерогатива Кремля», — сказал Песков.

Напомним, в понедельник следствие обратилось в Басманный суд Москвы с повторной просьбой перевести фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского под домашний арест. Суд удовлетворять просьбу не стал. Соответствующее решение было принято Басманным судом в четверг, после этого Малобродскому стало плохо. Малобродский обвиняется в хищении бюджетных средств Минкультуры РФ.