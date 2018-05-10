Реальность страха, террора и ужаса: в Совфеде объяснили нападение на главу Россотрудничества в Киеве

В День Победы украинские радикалы облили зеленкой и нечистотами главу киевского представительства Россотрудничества Константина Воробьева. Российский сенатор Сергей Рыбаков осудил произошедшее и напомнил, что подобные инциденты происходят и в отношении украинцев.

«К сожалению, это реальность нынешней Украины. Но задача у украинских властей сложная, потому что их поставили, чтобы отторгнуть Украину от России, хотя любой человек на Западе — хоть обыватель, хоть политический деятель — воспринимает Украину как часть России. Задача сложная потому, что связи Украины с Россией настолько глубокие, вековые. Например, для украинцев свойственно разговаривать на русском языке. Для них это естественно. Но их заставляют забыть русский язык, забыть такие очевидные человеческие вещи, что их предки воевали в Великую Отечественную войну, что они отдали свои жизни за освобождение нашей общей родины», — сказал в эфире телеканала «Россия 1» член Совета Федерации Сергей Рыбаков.

Он отметил, что для выполнения поставленных перед ними задач украинские власти используют двойную политику.

«Государство, а точнее — тот режим, который сидит сейчас в Киеве, делает все, что может, но определенные границы он перейти не может все равно, потому что это не комильфо — совсем уж нарушать права человека. Тогда подключается вторая сила, незаконная. Это некие бандиты-националисты, фашистствующие юноши, которые вроде сами по себе, но на самом деле они не сами по себе, потому что этот террор на Украине организован, существует постоянно», — заметил российский сенатор.

Говоря о нападении на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, Сергей Рыбаков подчеркнул, что «это реальность нынешней Украины».