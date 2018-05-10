Песков рассказал о реакции РФ на ухудшение отношений между Ираном и Израилем

Сочи, 10 мая. И.о.пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении России к ухудшению отношений между Ираном и Израилем.

«В Москве обеспокоены растущим напряжением и надеются, что все стороны будут проявлять сдержанность и прибегать исключительно к политико- дипломатическим средствам для решения всех существующих проблем», — подчеркнул представитель Кремля.

Прошлой ночью израильская армия атаковала иранские силы в Сирии. После ответного удара Израиль нанес массированный ракетный удар, частично перехваченный сирийской ПВО. Результатом израильской атаки стало уничтожение объектов инфраструктуры САР. Кроме того, ранения получили ранения несколько мирных жителей.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ударе были задействованы 28 израильских самолетов F-15 и F-16, атаковавших свои цели с помощью 60 ракет, более десятка тактических ракет были запущены с земли.