Песков объяснил, кто ответил на просьбу Каннского фестиваля о приезде Серебренникова

Москва, 10 мая. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос об акции в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова на кинофестивале в Каннах.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что организаторы кинофестиваля могут обращаться в российский суд, однако поставил под сомнение уместность таких действий.

«Обращаться они могут, но насколько уместны такие обращения? Речь о президенте вообще не шла, они обратились в МИД…» — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее представители Каннского фестиваля обратились к российским официальным лицам с письмом, в котором попросили разрешить Серебренникову присутствовать на кинофестивале. Ответом стало напоминание о том, что «российское правосудие независимо». При этом ряд СМИ ошибочно сообщил, что обращение было адресовано президенту Путину.

Напомним также, что 9 мая съемочная группа фильма «Лето» Кирилла Серебренникова появилась на мировой премьере картины на Каннском фестивале с плакатом в поддержку режиссера. Свою солидарность с ними выразили организаторы Каннского кинофестиваля.

Отметим, в России Серебренников обвиняется в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», с августа минувшего года он находится под домашним арестом.