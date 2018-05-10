Меню
Общество
Песков объяснил, кто ответил на просьбу Каннского фестиваля о приезде Серебренникова
Новости Сирии
Сирия: САА перебрасывает подкрепление на запад провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Песков объяснил, кто ответил на просьбу Каннского фестиваля о приезде Серебренникова

    259

    Песков объяснил, кто ответил на просьбу Каннского фестиваля о приезде Серебренникова

    Москва, 10 мая. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос об акции в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова на кинофестивале в Каннах.

    Пресс-секретарь главы государства заявил, что организаторы кинофестиваля могут обращаться в российский суд, однако поставил под сомнение уместность таких действий.

    «Обращаться они могут, но насколько уместны такие обращения? Речь о президенте вообще не шла, они обратились в МИД…» — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

    Ранее представители Каннского фестиваля обратились к российским официальным лицам с письмом, в котором попросили разрешить Серебренникову присутствовать на кинофестивале. Ответом стало напоминание о том, что «российское правосудие независимо». При этом ряд СМИ ошибочно сообщил, что обращение было адресовано президенту Путину. 

    Напомним также, что 9 мая съемочная группа фильма «Лето» Кирилла Серебренникова появилась на мировой премьере картины на Каннском фестивале с плакатом в поддержку режиссера. Свою солидарность с ними выразили организаторы Каннского кинофестиваля.

    Отметим, в России Серебренников обвиняется в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», с августа минувшего года он находится под домашним арестом. 

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.