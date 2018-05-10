Меню
Политика
Песков рассказал, как Медведев формирует новый кабинет министров
Новости Сирии
Сирия: САА перебрасывает подкрепление на запад провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Песков рассказал, как Медведев формирует новый кабинет министров

    246

    Песков рассказал, как Медведев формирует новый кабинет министров

    Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков ответил на вопрос относительно того, представил ли глава правительства РФ Дмитрий Медведев свой план по кабинету министров.

    «Вы знаете организационные сроки, сначала пойдет речь о структуре, потом последуют кадровые рекомендации главе государства», — ответил Песков, как формируется новый кабинет министров.

    Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 мая 2018 года подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны.

    Ранее российский лидер после церемонии инаугурации в Большой Кремлевском дворце предложил депутатам Государственной думы кандидатуру Медведева на пост премьер-министра РФ. Большинство депутатов одобрили предложение главы страны.

    Сам Медведев поблагодарил лидера страны Путина за доверие и предложение возглавить российское правительство.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.