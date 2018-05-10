Песков рассказал, как Медведев формирует новый кабинет министров

Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков ответил на вопрос относительно того, представил ли глава правительства РФ Дмитрий Медведев свой план по кабинету министров.

«Вы знаете организационные сроки, сначала пойдет речь о структуре, потом последуют кадровые рекомендации главе государства», — ответил Песков, как формируется новый кабинет министров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 мая 2018 года подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны.

Ранее российский лидер после церемонии инаугурации в Большой Кремлевском дворце предложил депутатам Государственной думы кандидатуру Медведева на пост премьер-министра РФ. Большинство депутатов одобрили предложение главы страны.

Сам Медведев поблагодарил лидера страны Путина за доверие и предложение возглавить российское правительство.