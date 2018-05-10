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Песков прокомментировал ситуацию с отсутствием Серебренникова на Каннском фестивале
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    Песков прокомментировал ситуацию с отсутствием Серебренникова на Каннском фестивале

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    Кирилл Серебренников

    Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отсутствием российского режиссера Кирилла Серебренникова на Каннском фестивале, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Во время общения с журналистами Песков затронул вопрос, связанный с ситуацией на Каннском фестивале. Там была представлена работа Серебренникова «Лето», однако сам режиссер не смог приехать в Канны из-за того, что находится в России под домашним арестом.

    «Хотел бы внести ясность с Каннским фестивалем и Серебренниковым: организаторы обращались (по вопросу допущения режиссера на фестиваль), по мнению МИД (России) был направлен ответ  — ни глава государства, ни МИД не имеют полномочий влиять на решение судебных или следственных органов».

    Дмитрий Песков

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил отсутствие Серебренникова на Каннском фестивале.

    Автор: Юлия Майорова
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