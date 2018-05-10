Кремль отреагировал на решение гаагского суда по крымских искам «Нафтогаза»
Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления «Нафтогаза» о том, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать Киеву потерю крымских активов, передает корреспондент ФАН.
«Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в суд, мы не считаем себя стороной судебного разбирательства в данном случае», — заявил представитель Кремля.
Напомним, согласно утверждениям «Нафтогаза», Постоянный третейский суд в Гааге обязал РФ компенсировать Украине восемь миллионов долларов. Именно такую сумму потребовали «Нафтогаз» и его «дочки».
Разбирательство украинская сторона инициировала еще в 2016 году.